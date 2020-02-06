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Ще один львів’янин відзначив столітній ювілей

Ольга Денисяка

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Вчора, 5 лютого, львів’янин Василь Ледвій відзначив свій 100 день народження. З цієї нагоди місто подарувало ювіляру пам’ятну монету та 5000 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Загалом у Львові мешкають 8 чоловіків та 31 жінка, яким у 2020 році виповнюється сто та більше років. Зокрема, 19 львівських довгожителів відзначатимуть свій столітній ювілей, а 20 – 101 та більше років. Найстаршому мешканцеві Львова цього року виповнюється 104 роки.

Традиційно тим львів’янам, яким виповниться по сто років, на День народження з бюджету Львова нададуть одноразову матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень, пам’ятну монету та вітальний лист від імені міського голови. Усім же, хто святкуватиме 101 та більше років, – допомогу в розмірі 5 тисяч гривень. Загалом у 2020 році на виплати одноразової допомоги для львів’ян-довгожителів у бюджеті передбачили 195 тисяч гривень.

фото: ЛМР

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