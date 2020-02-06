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На площі Ринок відреставрували фасад Алембеківської кам’яниці

Ольга Денисяка

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На площі Ринок у Львові завершили реставрацію фасаду пам’ятки архітектури – «Алембеківської кам’яниці». Реставрація коштувала місту понад 700 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Маємо ще одну відреставровану пам’ятку у Львові – фасад будинку на пл. Ринок, 13. Вже зняті риштування. Першим власником кам’яниці був львівський аптекар та бургомістр, автор першого опису Львова Ян Алембек. Тоді, відповідно, будівля називалася «Алембеківська кам’яниця», – повідомив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

За інформацією управління охорони історичного середовища ЛМР, реставрацію головного фасаду будинку-пам’ятки архітектури національного значення на пл. Ринок, 13 провело ПП «Архітектурна майстерня «Ренесанс». Вартість об’єкта становить 777 540 грн, враховуючи вартість будівельних робіт, авторського та технічного нагляду й експертизи.

Нагадаємо, у 2019 році розпочалася реставрація фасадів у 3 будинках (пл. Ринок, 13, пр. Шевченка, 23, вул. Франка, 43). Також було опрацьовано проектно-кошторисну документацію й проведено торги на реставрацію фасадів у 10 будинках.

Довідково:

Первісно кам’яниця була триповерхова, а четвертий поверх надбудовано у другій половині ХІХ ст. (не пізніше 1885 р.). У 1879 р., за проєктом будівничого Войцеха Щебльовського (Wojcich Szczeblowski) та на замовлення Рахміля Альтера (Rachmiel Alter), реконструйовано приміщення світлиці на першому поверсі (розділено на два менші приміщення). У 1882 р. за проєктом Юзефа Енґеля (Józef Engel) на замовлення піднято тильний тракт існуючого четвертого поверху і проведено адаптацію коридору на третьому та четвертому поверхах основного будинку.

У кінці 19 – на початку 20 ст. архітектор Соломон Рімер виконав обмірні креслення будинку. У 1911 р. за проектом Соломона Рімера (Sоlomon Riemer) на замовлення Ігнатія Альтера (Ignacy Alter) влаштовано світловий скляний ліхтар на даху для освітлення сходової клітки. У 1930-х рр. власницею будинку була Мілослава Вільчинська (Miłosława Wilczyńska).

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