Мешканців Львівщини попереджають про псевдосвященника, якого підозрюють у диверсійній агентурі

Львівська архиєпархія УГКЦ застерігає, що на території Львівщини орудує псевдосвященник, який не має жодних дозволів на таке служіння. Відтак мешканців закликають бути обережними. Про це йдеться у офіційному повідомленні архиєпархії.

Як зазначається, чоловік представляє себе вірянам священником по імені Давид, втім він не отримував жодного дозволу на будь-яке служіння на території Львівської архиєпархії.

«Ось цим доводимо до відома священників і вірних Львівської Архиєпархії те, що на території Львівської Архиєпархії, особливо по парафіях сільських місцевостей, діє особа, яка перед вірними представляє себе священником по імені Давид. При цьому ця особа досконало володіє богословською термінологією та обізнана з персональними даними священників, Архиєреїв та відомих вірян Української Греко-Католицької Церкви», – зазначається у повідомленні.

Як розповів у коментарі Zaxid.net львівський священик УГКЦ Юстин Бойко, згаданий чоловік, який представляється священиком, підміняв отців на сільських парафіях у Львівській області, зокрема, у Пустомитівському районі. Йому вдавалося входити у довіру, оскільки він представлявся приятелем архієреїв УГКЦ.

За словами о.Юстина Бойка, цей чоловік досконало володіє богословською термінологією, він говорив гарні проповіді, але водночас збирав інформацію не тільки про духовенство, а й про впливових вірян – займався диверсійною і розвідувальною роботою. Коли ж у керівництві Львівської архієпархії УГКЦ захотіли зустрітися з ним, його не знайшли. Через таку поведінку псевдосвященника о. Юстин Бойко припустив, що цей чоловік може бути агентом спецслужб.

«У нас виникли підозри, що ця людина може мати причетність до якихось спецслужб. Тому ми вирішили одразу цю інформацію оприлюднити», – розповів о.Юстин Бойко.

В інтересах яких спецслужб міг діяти цей псевдосвященник в УГКЦ наразі не роблять припущень. Лише зазначають, що діяльність цього чоловіка на території Львівської архієпархії тривала близько двох останніх років.

«Він не був на жодній парафії стабільно, він кочував. Його діяльність викликала підозру, бо він досконало володів богословською термінологією, прекрасно говорив проповіді, але водночас поза церквою займався збиранням інформації не тільки про священника і духовенство, а й про вірян, про село, про впливових людей у селі. Так переїздив з села до села аж поки під час залагодження одного з конфліктів ми почали розуміти, що ми маємо справу з чимось, що не можна назвати церковною діяльністю», – розповів о. Юстин Бойко.

При цьому в УГКЦ відкидають версію про те, що цей чоловік представлявся священиком з метою шахрайства.

«Якщо би це був шахрай, він би брав гроші, або обкручував грошима. Тут абсолютно не йшлося про гроші. Ця людина збирала інформацію, якщо так можна сказати, займалася диверсійною справою, роздмухувала конфлікти на парафіях. Ми довідалися про це після того, як нам почали скаржитися люди», – наголосив о.Юстин Бойко.

Львівська архиєпархія УГКЦ закликає вірян бути максимально обережними.

Фото: Львівська архиєпархія УГКЦ