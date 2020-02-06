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Львівський «ОХМАТДИТ» отримав нове медичне обладнання

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 6 лютого, Львівській обласній дитячій лікарні «ОХМАТДИТ» вручили кардіологічне медичне обладнання для потреб пацієнтів, а саме: вимірювач артеріального тиску ВАТ-41-2. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Обладнання придбали за зібрані кошти під час благодійної акції ВБФ «Серце до серця» – «Дитяче серденько, живи!» у Львівській області. Його вартість – 35 тис гривень.

«Кожного року проводяться такі благодійні акції, під час яких збираємо кошти для обладнання в обласні дитячі лікарні. Будемо сподіватись, що придбаний вимірювач артеріального тиску служитиме тривалий час цьому медичному закладу», –  зазначила обласний представник ВБФ «Серце до серця» у Львівській області Ольга Якимів.

Як розповіла лікар-педіатр Львівської обласної дитячої лікарні «ОХМАТДИТ» Андріана Мальська, обладнання призначене для  проведення добового моніторингу артеріального тиску з метою  діагностики у пацієнта артеріальної гіпертензії.

«До нас приходить багато дітей із скаргами на артеріальну гіпертензію. Для того, щоб визначити це захворювання необхідне таке обладнання, яке дозволяє  цілодобово вимірювати артеріальний тиск у пацієнта. Ми вдячні за цей апарат,  який є необхідним для нашої лікарні та полегшить діагностику», – зазначила Андріана Мальська.

Цьогоріч таку Всеукраїнську акцію з назвою «Дитяче серденько, живи!»  проводитимуть у квітні. Відтак, ВБФ «Серце до серця» запрошує долучатись усіх охочих.

Зазначимо, загалом щорічно в Україні народжується близько 10000 тисяч дітей з вродженими  вадами серця, з них  близько 1500 немовлят мають критичну ваду серця та потребують невідкладного хірургічного втручання.

Фото: ЛОДА

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