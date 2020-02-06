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ЛКП «Лев» просить допомогти розшукати собаку, який покусав 20 людей

Вероніка Рой

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ЛКП «Лев» просить львів’ян допомогти у пошуках собаки, який у Личаківському районі міста нападає на перехожих. Жертвою тварини вже стала 21 людина. Про це Львівському порталу повідомили у ЛКП «Лев».

 

У ЛКП «Лев» підозрюють, що домашній собака є домашнім.

«Уже другий рік поспіль в районі вулиці Пекарської, Мечнікова, Винниківського ринку, Личаківського кладовища, близько тижня-двох двічі у рік, дозволено самовигул, скоріш за все, домашньому собаці середнього розміру, рудого окрасу», – зазначають у комунальному підприємстві.

Львівському порталу у ЛКП «Лев» уточнили, що, за даними медичних закладів, жертвами тварини вже стала 21 людина. Жоден з потерпілих не зміг зробити фото тварини, адже він швидко підбігає, кусає за ногу і одразу втікає.

«Єдине, про що люди заявляють, собака доглянутий і не схожий на вуличного. Підозрюємо, після прогулянки собака повертається додому. У зв‘язку з тим, що тварина з‘являється на вулиці зранку до 8 години або пізно ввечері після 21 години, а упродовж дня його немає, наше системне, щоденне патрулювання цих територій разом з потерпілими не приносить результату», – повідомляють комунальники.

Львів’ян просять допомогти ЛКП «Лев» із розшуком собаки або його господарів. Усіх, хто бачив у районі вказаних вулиць схожого собаку, або знає чий він, зателефонувати за номером: 068-53-54-545(1), для оперативного реагування з ціллю вилову або карантинування тварини в домашніх умовах.

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