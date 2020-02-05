За мордування та побої матері отримав вирок 38-річний львів’янин

Суд виніс вирок 38-річному неодноразово судимому львів’янину, який вчиняв домашнє насильство стосовно своєї матері. За таке систематичне знущання чоловіка засудили до обмеження волі на понад 2,5 роки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Під час слідства стало відомо, що, проживаючи з матір’ю у спільному будинку у Шевченківському районі Львова, неодноразово засуджений раніше 38-річний зловмисник вчиняв над нею психологічне та фізичне насилля, завдаючи шкоду здоров’ю постраждалої.

Зловмисник постійно погрожував жертві, принижував її, чим робив життя останньої нестерпним.

Відтак 27 січня року суд визнав кривдника винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 126 КК України ( Побої і мордування) та засудив до 2 років і 6 місяців обмеження волі.