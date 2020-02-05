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Влада Львова більше не хоче фінансувати Рудно

Ольга Денисяка

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Від мешканців смт. Рудно надходить багато звернень на фейсбук-сторінку Гарячої лінії міста, а селищна рада їх майже не вирішує. Відтак сьогодні, 5 січня, на апаратній нараді мер Львова запропонував припинити фінансування селища. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Мер Львова зазначив, що сільська влада Рудно не комунікує зі своїми мешканцями, тому влада міста припиняє фінансування Рудно по всіх питаннях.

Нагадаємо, щороку з міського бюджету Львова виділяються кошти на фінансування освітніх, соціальних і інфраструктурних проектів у м. Винниках, смт Брюховчі і смт Рудно.

Зокрема, у 2019 році на розвиток інфраструктури смт. Рудно – реконструкцію водопостачання, будівництво напірно-самотічних каналізаційних колекторів, облаштування ЦНАП, створення амбулаторії сімейної медицини було виділено близько 6,5 млн грн.

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