Уряд розширив перелік пільгових категорій дітей

Кабінет міністрів України розширив перелік пільгових категорій дітей, яким держава надасть допомогу для оздоровлення та відпочинок. Про це у Facebook повідомив прем’ре-міністер України Олексій Гончарук у Telegram.

За його словами, діти зможуть отримати оздоровчі послуги та відпочити в дитячих центрах «Артек» та «Молода гвардія» за рахунок Держбюджету.

До переліку пільгових категорій дітей включено: