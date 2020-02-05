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Уряд розширив перелік пільгових категорій дітей

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Кабінет міністрів України розширив перелік пільгових категорій дітей, яким держава надасть допомогу для оздоровлення та відпочинок. Про це у Facebook повідомив прем’ре-міністер України Олексій Гончарук у Telegram.

За його словами, діти зможуть отримати оздоровчі послуги та відпочити в дитячих центрах «Артек» та «Молода гвардія» за рахунок Держбюджету.

До переліку пільгових категорій дітей включено:

  • дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;
  • дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи;
  • дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

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