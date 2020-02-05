Уряд розширив перелік пільгових категорій дітей

Кабінет міністрів України розширив перелік пільгових категорій дітей, яким держава надасть допомогу для оздоровлення та відпочинок. Про це у Facebook повідомив прем’ре-міністер України Олексій Гончарук у Telegram.
За його словами, діти зможуть отримати оздоровчі послуги та відпочити в дитячих центрах «Артек» та «Молода гвардія» за рахунок Держбюджету.
До переліку пільгових категорій дітей включено:
- дітей журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;
- дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи;
- дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.