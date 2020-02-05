У Стамбулі розбився пасажирський літак. Поранено понад пів сотні людей

В аеропорту Стамбула літак при посадці викотився за межі злітно-посадкової смуги, в результаті чого літак розколовся на кілька частин. Про це повідомляє Anadolu, передає УП.

Йдеться про літак авіакомпанії Fly Pegasus (Boeing 737-800), що виконував рейс за маршрутом Ізмір-Стамбул. Інцидент відбувся не у головному аеропорту Стамбулу, а у аеропорту Sabiha, який розташований на південному сході міста.

За даними агенції, після посадки літак викотився за межі злітно-посадкової смуги. Повідомляється, що виникла пожежа, яку оперативно ліквідували, однак це повідомлення може бути помилковим, адже на уламках лайнера немає слідів пожежі.

Принаймні частину пасажирів після аварійної посадки евакуювали, свідчать фото, які поширюють турецькі ЗМІ.

За попередніми повідомленнями, загиблих внаслідок катастрофи немає, однак є постраждалі. Всі рейси з аеропорту Sabiha перенаправлені до Міжнародного аеропорту Стамбула.

При цьому ніхто не загинув, 52 людей поранені, повідомив губернатор Стамбула Алі Ерлікая, передає Радіо Свобода. У літаку було 177 пасажирів і шість членів команди.

Влада Стамбула повідомляє, що рятувальники евакуюють людей.

Місцеві телеканали повідомляли, що літак загорівся після жорсткої посадки, але пожежу швидко загасили.

Додамо також, що Pegasus виконує рейси зі Львова у Стамбул.

Фото: NTV