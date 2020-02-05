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У поштовій посилці із США митники виявили контрабандні Apple iPhone 11

Вероніка Рой

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У міжнародному поштовому відправленні митники виявили у посилці із США смартфони Apple iPhone 11, загальна вартість яких становить близько 350 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці Держмитслужби.

 

Згідно з  митною  декларацією відправником є громадянин, який проживає або перебуває в Чикаго, а отримувачем – мешканець Львівської області. Також було зазначено, що у вказаній посилці пересилають одяг, іграшки, дитячі товари, ігри, господарські товари.

«Під час митного огляду працівники митного поста «Львів-поштовий» Галицької митниці виявили  незадекларовані мобільні телефони Apple iPhone 11, без заводської упаковки та аксесуарів. 20 штук смартфонів містились серед вказаних у декларації речей», – йдеться у повідомленні митників.

Такі  дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст.  472 Митного кодексу України. Телефони було вилучено.

Фото: Галицька митниця

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