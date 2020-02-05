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У Львові на вулицях Гавришкевича та Мала відновили дерев’яні брами

Ольга Денисяка

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У Львові відреставрували дерев’яні брами на вулицях Гавришкевича,2 і Мала,2. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

На відновлення брами на вул. Гавришкевича, 2 витратили 45,3 тис. грн, із них фінансова частка міста – 31,7 тис. грн, а частка мешканців – 13,6 тис. грн.

Загальна вартість реставрації брами на вул. Мала, 2 – 45,1 тис. грн, із них фінансова частка міста – 31,6 тис. грн, а частка мешканців – 13,5 тис. грн.

Нагадаємо, у межах програми співфінансування реставрації історичних дверей і брам між Львівською міською радою (70% вартості робіт) і мешканцями (30%), минулого року відреставровано вхідні двері будинку на пл. Старий Ринок, 2, дерев’яні брами в будинках на вул. Залізнична, 4, вул. Павлова, 11, вул. Котляревського, 15, вул. Лисенка, 3 (дві брами), на вул. Кониського, 5, вул. Архітекторська, 3 (три брами), вул. Чупринки, 46, вул. Дорошенка, 22 і вул. Козланюка, 8, пл. Ринок, 14, вул. Смольського, 3 а також металеві брами на вул. Головацького, 22 та вул. Котляревського, 45 і вул. Лисенка, 33 та ін.

Також у Львові діють програми співфінансування між містом і мешканцями реставрації вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста і реставрації балконів.

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