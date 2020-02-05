ОСТАННІ НОВИНИ

У львівських храмах проведуть ярмарки на підтримку онкохворих дітей

Вероніка Рой

|

Благодійний фонд «Із янголом на плечі»  15 та 16 лютого, у Всесвітній день онкохворої дитини, у кількох храмах Львова та області у межах акції «Життя – дар Божий» проведе ярмарки на підтримку онкохворих дітей.  Про це йдеться на Facebook-сторінці благодійного фонду.

 

Як повідомляється, ярмарки триватимуть з 9 до 14 год:

  • в суботу, 15 лютого, в церкві Климентія на вул.Чупринки;
  • в неділю, 16 лютого, в Гарнізонному храмі Петра і Павла, в церкві Різдва Богородиці на Сихові, в церкві Покрови на Личаківській та церкві святого Юра.

«Нас підтримують парафіяни церкви Благовіщення у Городку, а також громада с. Мшана. Щиро запрошуємо всіх відвідати служби та ярмарки у цих храмах та підтримати онкохворих діток, якими опікується наш фонд. Також просимо майстринь, які виготовляють прикраси, косметику, іграшки ручної роботи та інші вироби, а також господинь, які печуть пряники, зефірки, еклери та інші порційні солодощі допомогти нам наповнити ці ярмарки гарним товаром», – повідомили у благодійному фонді.

Хто хоче доєднатись до допомоги онкохворим дітям Ви також можете надіслати пожертви на рахунки фонду: благодійна організація Благодійний фонд «ІЗ ЯНГОЛОМ НА ПЛЕЧІ» (допомога онкохворим дітям та молоді)

Банк: ПАТ «ПРИВАТБАНК» МФО 325321 ЄДПРОУ 41411833

Рахунок UA723253210000026004053731145

Призначення : благодійний внесок

Банк: ПАТ «КРЕДОБАНК» МФО 325365 ЄДРПОУ 41411833

Рахунок UA913253650000026008011024214

Призначення : благодійний внесок

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам
Наталя ДУЛЯБА
Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам

З 1 квітня в Україні стартує другий етап медичної реформи, який охопить спеціалізовані і високоспеціалізовані медзаклади...

Правило чесної угоди або яка ціна у супермаркеті вважається доступною
Анастасія ПИЖ
Правило чесної угоди або яка ціна у супермаркеті вважається доступною

Корпоративна цінова політика компанії «АТБ», яка є лідером вітчизняного ритейлу,  вже понад чверть сторіччя залишається ...

Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році
Наталя ДУЛЯБА
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році

Бюджет розвитку, у який закладають кошти на всі ремонти у Львові, у 2020 році становить 3 млрд 85 млн грн, що на 17 млн ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...