У львівських храмах проведуть ярмарки на підтримку онкохворих дітей

Благодійний фонд «Із янголом на плечі» 15 та 16 лютого, у Всесвітній день онкохворої дитини, у кількох храмах Львова та області у межах акції «Життя – дар Божий» проведе ярмарки на підтримку онкохворих дітей. Про це йдеться на Facebook-сторінці благодійного фонду.

Як повідомляється, ярмарки триватимуть з 9 до 14 год:

в суботу, 15 лютого, в церкві Климентія на вул.Чупринки;

в неділю, 16 лютого, в Гарнізонному храмі Петра і Павла, в церкві Різдва Богородиці на Сихові, в церкві Покрови на Личаківській та церкві святого Юра.

«Нас підтримують парафіяни церкви Благовіщення у Городку, а також громада с. Мшана. Щиро запрошуємо всіх відвідати служби та ярмарки у цих храмах та підтримати онкохворих діток, якими опікується наш фонд. Також просимо майстринь, які виготовляють прикраси, косметику, іграшки ручної роботи та інші вироби, а також господинь, які печуть пряники, зефірки, еклери та інші порційні солодощі допомогти нам наповнити ці ярмарки гарним товаром», – повідомили у благодійному фонді.

Хто хоче доєднатись до допомоги онкохворим дітям Ви також можете надіслати пожертви на рахунки фонду: благодійна організація Благодійний фонд «ІЗ ЯНГОЛОМ НА ПЛЕЧІ» (допомога онкохворим дітям та молоді)

Банк: ПАТ «ПРИВАТБАНК» МФО 325321 ЄДПРОУ 41411833

Рахунок UA723253210000026004053731145

Призначення : благодійний внесок

Банк: ПАТ «КРЕДОБАНК» МФО 325365 ЄДРПОУ 41411833

Рахунок UA913253650000026008011024214

Призначення : благодійний внесок