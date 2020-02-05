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У львівському ТЦ молодий хлопець влаштував стрілянину

Вероніка Рой

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Вчора, 4 лютого, близько 18:30 у ТРЦ «Forum Lviv» молодий відвідувач влаштував стрілянину.

 

Спершу про стрілянину повідомив координатор спільноти Варта-1 Ігор Зінкевич.

«В ТРЦ «Forum Lviv» затримали чоловіка, який стріляв з пневматичної зброї по людях і вітринах. Є інформація що через стосунки з дівчиною. Наразі хлопця затримала поліція і відправила у райвідділ. Також дізналися, що постраждалих не було, майно не пошкодили на момент затримання», – написав Зінкевич.

Інформацію про цей інцидент Львівському порталу підтвердила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

«У працівників поліції охорони спрацювала тривожна кнопка. Вони приїхали на місце події та затримали чоловіка, у якого був предмет, схожий на пістолет. Було встановлено особу чоловіка. Поліцейські відкрили провадження», – додала вона.

Фото та відео: Ігоря Зінкевича

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