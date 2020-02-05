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У Домініканському соборі завершують реставрацію даху та вітражів

Вероніка Рой

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У Львові завершуються реставрацій роботи у храмі Пресвятої Євхаристії УГКЦ (колишній Домініканський собор), які тривають з 2018 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як повідомила начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко, станом на сьогодні у храмі відреставровано вітражні вікна та замінено більшу частину даху.

«Дах над куполом  був поміняний ще давніше. Однак не був замінений дах над монастирськими приміщеннями, які прилягають до нього. На замовлення нашого управління реставрацію даху і вікон виконує підрядна організація «Володар-Маркет»… Проводилась реставрація існуючих вітражів, віконних гратів, рам, ремонт та заміна дахових конструкцій, заміна пошкоджених крокв і обрешітки, відновлення покриття дахів (окрім вже раніше замінених), карнизів, фронтонів і дашків при фронтонах, заміна водостічних ринв. Станом на зараз відреставровано вітражні вікна. Замінено більшу частину даху. Зокрема проведено реставрацію з відновлення сигнатурки на центральному куполі. Її покрито мідною бляхою», – повідомила вона.

Лілія Онищенко додала, що на усі ці роботи, починаючи з 2018 року, з міського бюджету Львова було виділено 10 млн 146 тис грн.

Також цього року у Львові продовжуватимуться ремонтно-реставраційні роботи в келіях храму св. Казимира, що на вул. М. Кривоноса, 1, ремонт колишніх келій костелу Францисканок (вул. М. Лисенка, 45, духовна семінарія); ремонт костелу св. Миколая (вул. Грушевського, 2).

Довідка

Колишній костел ордену Домініканів, що на пл. Музейній, 3 у м. Львові -пам’ятка архітектури національного значення, згідно Постанови РМ УРСР «Про впорядкування справи обліку та охорони пам’ятників архітектури на території УкраїнськоїРСР» № 970 від 24.08.1963 р. Охоронний № 340. Пам’ятка архітектури розташована на території об’єкта, внесеного до Списку всесвітньої Спадщини ЮНЕСКО «Львів — Ансамбль історичного центру».

Пам’ятка збудована у XVIII ст. за проектом Яна де Вітте. Загальна стилістика пам’ятки — бароко. Будівничим костелу був Мартин Урбанік.

Основний об’єм костелу у формі еліпса. Його оточують радіально розташовані каплиці. Еліптичний купол підтримують вісім пар колон. До еліпса примикає прямокутна вівтарна частина.

Фото: ЛМР

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