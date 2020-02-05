Софію Федину викликають в ДБР для вручення підозри

Народну депутатку від фракції «Європейська солідарність» Софію Федину викликають у Державне бюро розслідувань 6 лютого для вручення письмового повідомлення про підозру. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«За дорученням Генерального прокурора 3 лютого 2020 року слідчим Державного бюро розслідувань з дотриманням вимог ст. 135 КПК України на 6 лютого 2020 року викликана народний депутат України Федина Софія для проведення процесуальної дії – вручення письмового повідомлення про підозру», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що повістка про виклик направлена за адресою її реєстрації, фактичного проживання та за місцем роботи, тому Софія Федина вважається належним чином повідомленою.

Нагадаємо, 26 жовтня 2019 року президент Володимир Зеленський перебував у с.Золоте-4, де добровольці та ветерани виступали проти відведення українських військ. Спілкування із добровольцями виявилось дуже емоційним. Під час розмови з одним із чоловіків Зеленський заявив: «Я прийшов тобі сказав, ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати. … Я – президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь».

У цей же день, народна депутатка «Євросолідарності» Софія Федина та волонтерка Маруся Звіробій, коментуючи висловлювання Зеленського, наголошували на неприпустимості такої поведінки президента, звинувачували його у спробі капітуляції перед агресором та припускали, що може статися із Зеленським на передовій.

Нещодавно слідчі Держбюро розслідувань скерували до Генпрокуратури України проєкт повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо Президента України чинній народній депутатці України від Львівщини Софії Федині.

Фото: УНІАН