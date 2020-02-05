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Сім’ї учасників бойових дій запрошують у духовно-реабілітаційний табір

Ольга Денисяка

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Протягом 14−16 лютого для сімей учасників бойових дій у монастирі Сестер Катехиток Святої Анни (смт. Брюховичі, вул. Широка, 4а) відбудеться духовно-реабілітаційний табір. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Учасники матимуть духовний супровід: роздуми, Літургію, спільну молитву, при потребі – духовні індивідуальні розмови протягом усього часу перебування. Для дітей передбачена окрема програма з аніматорами.

Перебування в таборі – безкоштовне, включає харчування і триває 3 дні (14, 15 та 16 лютого з 9:00 до 20:00 год.).

Учасники забезпечуються автобусом для проїзду з м. Львова до смт. Брюхович і у зворотному напрямку.

Реєстрація – обов’язкова. Зазначимо, що кожен член сім’ї повинен реєструватися окремо. Реєстрація – за посиланням.

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