Правоохоронці розшукують водія, який збив у Львові літню жінку

Вчора, 4 січня, близько 20:50 год. на вулиці Джерельній невідомий водій збив 81-річну львів’янку та втік з місця ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

«Невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на пішохода – 81-річну львів’янку, після чого втік з місця ДТП. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські розслідують обставини ДТП, а також вживають усіх заходів для встановлення особи водія-втікача та розшуку автомобіля, яким було скоєно наїзд.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Усіх, хто був очевидцем скоєння цієї ДТП або володіє інформацією, що допоможе встановити особу водія-втікача, правоохоронці просять зголоситись на оперативну лінію 102.