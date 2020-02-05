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Поблизу Львова п’яний таксист вчинив ДТП

Ольга Денисяка

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Вчора ввечері, 4 січня, на дорозі Київ-Чоп неподалік Львова нетверезий  водій таксі переплутав вказівники повороту і зіткнувся з мікроавтобусом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

«Водій автомобіля Renault Logan, біля села Малехів з увімкнутим правим покажчиком повороту, повернув ліворуч на розворот та здійснив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz Vito, який в цей момент рухався ліворуч. На щастя, без потерпілих», – йдеться в повідомленні.

У 35-річний водій таксі пройшов тест на алкогольне сп’яніння з результатом  0,67 проміле.

На водія склали два протоколи: за ч.1 ст.130 (Керування в нетверезому стані) КУпАП і за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

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