Мінкульт оголосило конкурс на посаду директора музею імені Андрея Шептицького у Львові

Міністерство культури оголосило конкурс на посаду генерального директора Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відомства.

Документи на участь у конкурсі приймаються з 31.01.2020 року по 29.02.2020 року включно.

Особа, яка бере участь у конкурсі, подає такі документи:

заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

два рекомендаційні листи довільної форми;

мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси (murytenko25@gmail.com ): вул. І. Франка, 19, м. Київ, 01601, відповідальна особа – Мирутенко Марія Іванівна, контактний телефон: (044) 234-39-93, електронна адреса: murytenko25@gmail.com з позначкою «документи на конкурс «Музей».

На засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, вони мають публічно презентувати запропоновані проєкти програм розвитку музею на один і п’ять років.

Вимоги до кандидатів для участі у конкурсі:

вища освіта;

стаж роботи у сфері культури не менше трьох років;

вільне володіння державною мовою;

досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності не менше трьох років;

здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Конкурсний добір повинен завершитися до 31.03.2020 року.

Довідка:

Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького — одна з найвизначніших в Україні скарбниць пам’яток вітчизняної культури і мистецтва. Основний корпус розташовується на проспекті Свободи, 20.

Закладений 1905 року греко-католицьким митрополитом Андреєм Шептицьким як приватна фундація, у 1913 року урочистим актом переданий у дар українському народові.

Фонди музею налічують понад 150 000 одиниць збереження, репрезентуючи вікові традиції розвою української національної культури.

Предметом особливої гордості є найбільша й найповніша в Україні колекція середньовічного українського сакрального мистецтва XII-XVIII століть. Це ікони, скульптура, рукописи і стародруки, декоративна різьба, металопластика та гаптовані церковні тканини. Найбільш багатогранно у збірці музею представлена ікона XIV-XVIII ст., здебільшого з теренів Західної України.

Фото: УГКЦ