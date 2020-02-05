Львів’ян запрошують на Всеукраїнський форум місцевого самоврядування

Восьмий Всеукраїнський форум місцевого самоврядування відбудеться 27 березня на стадіоні «Арена Львів». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Наша мета, як організаторів, – забезпечити сприятливу атмосферу для конструктивних дискусій в рамках попередньо визначених тематичних блоків. Нам важливо, аби учасники та експерти не тільки обмінялися власним досвідом впровадження реформи, але й напрацювали основу для спільної праці, яка системно та ґрунтовно зможе змінити той чи інший механізм реалізації реформи децентралізації», – зазначає директор КУ Інститут міста Олександр Кобзарев.

Так, головними темами для дискусій на цьогорічному форумі стануть:

Завершення реформи децентралізації. Успіх чи поразка? Реформа врядування та фінанси органів місцевого самоврядування в Україні. Адміністративно-територіальна реформа, агломерації. Економічний розвиток регіонів України в умовах децентралізації.

Реєстрація на форум обов’язкова і триватиме до 10 березня включно. Зареєструватися на форум можна за посиланням.

«Щороку на форумі ми створюємо дискусійну платформу для представників міністерств та відомств, експертів та громадськості, щоб обговорити найбільш актуальні зміни та впровадження у сфері децентралізації. Цього року ми пропонуємо обговорити нові та якісні зміни до Конституції України; майбутнє адміністративних одиниць, зокрема міст обласного значення, які ще не об’єдналися в ОТГ; а також необхідність державної фінансової підтримки розвитку територіальних громад», – додає проєктна менеджерка Інституту міста Олена Мойсеєнко.

Актуальну інформацію про VIII Всеукраїнський форум місцевого самоврядування знайдете за посиланням.

Запитання щодо форуму можна надсилати на електронну скриньку: forumsamovrad2019@gmail.com.