Львів'ян попереджають про налипання мокрого снігу на дорогах та ожеледицю

Львів’ян попереджають, що завтра, 6 лютого, на дорогах очікується ожеледицю та налипання мокрого снігу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології попередив, що завтра, 6 лютого, на дорогах Львова очікується ожеледиця, вдень – налипання мокрого снігу. Мерія просить усіх зважати на прогноз погоди і бути обережними під час руху.

Зокрема, водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати під час руху фари, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, мешканців та усіх небайдужих людей просять повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 15−80. Особливо – якщо бачать безпритульних, адже у місті цілодобово працює пункт обігріву на вул. Кирилівській, 3а.