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Галицькі митники вперше знайшли контрабанду в «Інтерсіті»

Ольга Денисяка

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У потязі «Інтерсіті+» сполученням «Перемишль-Львів-Київ» працівники Галицької митниці виявили незадекларований одяг та понад 200 кг твердого сиру. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

 

Понад 500 одиниць одягу та 200 кг твердого сиру намагались ввезти двоє мешканців Львівщини. Під час декларування вони вказали, що перевозять незначну кількість сиру.

Однак під час огляду валіз у них виявили новий одяг, зокрема джинсові штани, куртки, шорти, светри. Документів, які б підтверджували їх вартість, вони не надали. Відтак товари, а також сир, що перевозили понад норму – вилучили.

За цим фактом складено протоколи про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України. Справи скерують до суду.

Фото: Галицька митниця

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