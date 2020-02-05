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До 7,5 років тюрми засудили громадянина Лівану, який ледь не зарізав стоматолога

Вероніка Рой

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На Львівщині засудили громадянина Лівану, який під час конфлікту наніс ножове поранення стоматологу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

 

Зазначимо, інцидент трапився ще 5 червня 2019 року на подвір’ї амбулаторії «Городоцького районного центру первинної медико-санітарної допомоги» у с. Мшана, що на Львівщині.

«Між іноземцем та лікарем – стоматологом виник конфлікт під час якого, громадянин Лівану ударив потерпілого ножем в шию, тим самим спричинив проникаюче ножове поранення, як наслідок артеріальну кровотечу. Вважаючи, що вчинив усі необхідні дії для позбавлення життя потерпілого, зловмисник покинув місце злочину. На щастя, поруч з пораненим перебували його колеги, які вчасно надали першу медичну допомогу чим і врятували життя потерпілому», – розповіли у прокуратурі.

28 січня 2020 року громадянина Лівану визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.15 ( замах на злочин ) та ч.1 ст.115 КК України ( умисне вбивство) та засуджено до реальної міри покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі.

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