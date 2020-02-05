ОСТАННІ НОВИНИ

Для львівських шкіл купили другу пересувну наукову лабораторію

Вероніка Рой

|

Для шкіл міста Львова придбали другу мобільну наукову лабораторію. Відтак сьогодні польські фахівці ділилися своїми знаннями та досвідом з львівськими вчителями, які проводитимуть інтерактивні заняття у школах за допомогою нового обладнання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслжубі Львівської міської ради.

 

«Є багато явищ, які діти бачать в повсякденному житті, і не розуміють, чому так відбувається. У науковій мобільній лабораторії це можна пояснити науково. Тому, така навчальна лабораторія буде мандрувати школами, щоб кожна дитина мала можливість побачити, спробувати, попрацювати на такому приладі та отримати розуміння явищ, які вона бачить у житті», — розповіла начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.

Лабораторія складається з 9 експонатів, кожен з яких розкриває цікаве явище:

  • «Калейдоскоп»
  • «Перспективна сітка»
  • «Побач свій голос»
  • «Фігури Хладні»
  • «Звуконаслідування»
  • «Труба Кундта»
  • «Створіть Катеринку»
  • «Терменвокс»
  • «Галерея одного елементу»

Кожен експонат обладнаний інформаційним стендом, який можна легко транспортувати та розкладати, а також на якому міститься інструкція з користування експонатом.

А вже скоро мобільна наукова лабораторія розпочне свою подорож навчальними закладами міста Львова. Школярі зможуть ознайомитися та власноруч протестити кожен експонат.

Нагадаємо, у грудні 2018 року було придбано першу мобільну наукову лабораторію за напрямком фізики. Лабораторія складається з 10 експонатів, кожен з яких розкриває цікаве фізичне явище. Вона успішно «мандрує» по усіх навчальних закладах Львова.

Фото: управління освіти

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Правило чесної угоди або яка ціна у супермаркеті вважається доступною
Анастасія ПИЖ
Правило чесної угоди або яка ціна у супермаркеті вважається доступною

Корпоративна цінова політика компанії «АТБ», яка є лідером вітчизняного ритейлу,  вже понад чверть сторіччя залишається ...

Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році
Наталя ДУЛЯБА
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році

Бюджет розвитку, у який закладають кошти на всі ремонти у Львові, у 2020 році становить 3 млрд 85 млн грн, що на 17 млн ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії
Омелян ШЕВЧУК
У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...