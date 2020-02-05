Для львівських шкіл купили другу пересувну наукову лабораторію

Для шкіл міста Львова придбали другу мобільну наукову лабораторію. Відтак сьогодні польські фахівці ділилися своїми знаннями та досвідом з львівськими вчителями, які проводитимуть інтерактивні заняття у школах за допомогою нового обладнання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслжубі Львівської міської ради.

«Є багато явищ, які діти бачать в повсякденному житті, і не розуміють, чому так відбувається. У науковій мобільній лабораторії це можна пояснити науково. Тому, така навчальна лабораторія буде мандрувати школами, щоб кожна дитина мала можливість побачити, спробувати, попрацювати на такому приладі та отримати розуміння явищ, які вона бачить у житті», — розповіла начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.

Лабораторія складається з 9 експонатів, кожен з яких розкриває цікаве явище:

«Калейдоскоп»

«Перспективна сітка»

«Побач свій голос»

«Фігури Хладні»

«Звуконаслідування»

«Труба Кундта»

«Створіть Катеринку»

«Терменвокс»

«Галерея одного елементу»

Кожен експонат обладнаний інформаційним стендом, який можна легко транспортувати та розкладати, а також на якому міститься інструкція з користування експонатом.

А вже скоро мобільна наукова лабораторія розпочне свою подорож навчальними закладами міста Львова. Школярі зможуть ознайомитися та власноруч протестити кожен експонат.

Нагадаємо, у грудні 2018 року було придбано першу мобільну наукову лабораторію за напрямком фізики. Лабораторія складається з 10 експонатів, кожен з яких розкриває цікаве фізичне явище. Вона успішно «мандрує» по усіх навчальних закладах Львова.

Фото: управління освіти