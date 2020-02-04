В обмінниках Львова долар та євро пішли на спад

Національний банк вкотре послабив офіційний курс гривні до долара. Станом на 4 лютого американська валюта подорожчала на 6 копійок і встановлена на позначці 25,08 грн за долар. Водночас офіційний курс гривні до євро знизився на 10 копійок і встановлений на рівні 27.75 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

Натомість у обмінниках Львова долар та євро подешевшали. Так, за американський долар зараз дають в середньому 24.80 грн (-5 коп.), а купують по 25.10 грн (-5 коп.). Натомість за євро в середньому дають по 27.38 (-2 коп), а продають по 27.77 грн (-3 коп.).

Злотий по 6.31 – 6.42 грн відповідно.