У львівських школах закуповують інтерактивні панелі та ремонтують спортивні зони

У Львівській академічній гімназії реконструювали спортивну зону та закупили 7 інтерактивних панелей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У Львівській академічній гімназії функціонує 22 класи, у яких навчається 738 учнів. Зараз у цьому навчальному закладі є 7 панелей, якими користуються вчителі усіх предметів.

«Інтерактивні панелі – це необхідний засіб для навчання сучасних дітей. Тільки підручника, зошита і дошки зараз вже недостатньо. Наші діти звивикли до сучасних ґаджетів, тому інтерактивна панель допомагає їм використати ті знання, які вони вже мають, та можуть побачити ті речі, які ми не може продемонструвати наживо. До прикладу, не всі школи є обладнані сучасними кабінетами хімії, а з допомогою цих панелей є можливість багато чого навчитись, провести будь-які лабораторні, практичні роботи з хімії чи фізики. Окрім того, з такими панелями можна побачити цікаві речі з математики, зокрема геометрії, помандрувати в стародавній світ на уроках історії, подивитись на різні явища, що відбувають в дикій природі», – розповідає Зоряна Довганик, начальниця управління освіти ЛМР.

Додамо, загальна кількість придбаних інтерактивних панелей у школи Львова за період 2017−2019 років становить 378, з яких 143 панелі придбано у 2019 році. По 3 панелі мають 78 шкіл, а більше трьох – 21 школа.

До 2019 року у закладах освіти Львова відремонтували 16 спортивних майданчиків. У 2019 році відремонтували 8 майданчиків. Зараз ремонтують майданчики у 34 школах та стадіони у 5. Крім цього виготовляється проектно-кошторисна документація на будівництво 24 спортивних майданчиків.

Відтак Львівська академічна гімназія має сучасну спортивну зону. За останні роки тут провели реконструкцію спортивного залу (2,7 млн грн) та облаштували новий спортивний майданчик (726 тис. грн).

Додамо, у 2016−2019 роках виконано:

роботи з реконструкції горищного приміщення на суму 284 тис. грн,

реставрація спортивного залу з переплануванням за 2,7 млн грн,

капітальний ремонт приміщень майже на 700 тис. грн,

капітальний ремонт кабінету хімії та математики на близько 600 тис. грн,

реконструкція території із влаштуванням спортивного майданчика на суму 726 тис. грн,

виведення з аварійного стану підпірної стінки на 2,1 млн грн,

закупівля меблів та обладнання на 1,4 млн грн.

Відтак за період 2016−2019 років для академічної гімназії за кошти міського бюджету було виконано робіт та придбано обладнання на суму 8 млн 649 тис. грн.

«Цього року основний пріоритет в нас – це оновлення спортивний майданчиків, ремонти яких були розпочаті торік. Нам залишається виготовити більше 20 проектно-кошторисних документацій для того, щоб біля кожної школи була сучасна спортивна зона. Також ми проводитимемо невідкладні роботи: ремонти санвузлів, покрівель, систем опалення, інженерних мереж. У цій школі у 2019 році ми проводили ремонт підпірної стінки, реконструкцію спортивного майданчику. Цьогоріч у академічній гімназії ми завершимо ремонт всіх санвузлів і роботи з відновлення підпірної стінки», – додала Зоряна Довганик.

Нагадаємо, на галузь освіти у 2020 році у Львові по бюджету розвитку передбачено 177 млн грн.

Фото: ЛМР