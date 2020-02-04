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Цього тижня у Львові проведуть санітарну обрізку та видалення аварійних дерев

Вероніка Рой

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Цього тижня, з 3 по 7 лютого, у Львові триватиме санітарна обрізка дерев на восьми вулицях, а також видалення аварійних дерев на одинадцяти вулицях. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як запевняють у мерії, як місцях видалення проведуть компенсаційну висадку зелених насаджень.

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«З метою підвищення інформування мешканців міста щодо проведення робіт на об’єктах зеленого господарства, управління екології та природних ресурсів розпочинає щотижневе надання інформації про планові роботи з видалення аварійних дерев та проведення санітарної обрізки на території районів міста. У період з 3 по 7 лютого на восьми вулицях міста заплановано проведення санітарної обрізки та на одинадцяти – видалення аварійних дерев. У місцях видалених дерев буде проведено компенсаційну висадку зелених насаджень», – зазначають в управлінні екології та природних ресурсів ЛМР.

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