Цього тижня у Львові проведуть санітарну обрізку та видалення аварійних дерев

Цього тижня, з 3 по 7 лютого, у Львові триватиме санітарна обрізка дерев на восьми вулицях, а також видалення аварійних дерев на одинадцяти вулицях. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як запевняють у мерії, як місцях видалення проведуть компенсаційну висадку зелених насаджень.

Натисніть на зображення для його збільшення

«З метою підвищення інформування мешканців міста щодо проведення робіт на об’єктах зеленого господарства, управління екології та природних ресурсів розпочинає щотижневе надання інформації про планові роботи з видалення аварійних дерев та проведення санітарної обрізки на території районів міста. У період з 3 по 7 лютого на восьми вулицях міста заплановано проведення санітарної обрізки та на одинадцяти – видалення аварійних дерев. У місцях видалених дерев буде проведено компенсаційну висадку зелених насаджень», – зазначають в управлінні екології та природних ресурсів ЛМР.