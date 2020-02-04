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«Таємна вечеря» та «Поцілунок Іуди». У Львівському музеї історії релігії – нова виставка

Ольга Денисяка

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У п’ятницю, 7 лютого, о 16:00 год. у Львівському музеї історії релігії відбудеться відкриття виставки картин Володимира Карвасарного. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

 

 

Цього разу художник експонуватиме 24 живописні полотна на релігійну тематику. Серед них: «Христос у Гефсиманському саду», «Поцілунок Іуди», «Христос із закритими устами», «Таємна вечеря», «Церква на Карвасарах», інші.

Назва нової виставки – «Живопис Володимира Карвасарного». Роботи вирізняються певною пластичністю, що досягається за рахунок точно помічених і вдало застосованих світлових ефектів. За допомогою кольору, світлотіні, виразності мазків митець надав своїм картинам тональної цілісності, емоційності, колориту. Насичені, різнобарвні, вони наповнюють глядача своєю благодаттю.

Окрім живопису, художник працює в жанрах тематичної картини, графіки, плаката, декоративного панно, художнього конструювання.

Володимир Карвасарний – учасник республіканських, всеукраїнських виставок, лауреат і переможець багатьох міжнародних конкурсів, член Національної спілки художників України Він має багатий досвід створення дизайнерських проєктів інтер’єрів адміністративних будівель, об’єктів історико-краєзнавчого і культурного призначення. Його роботи зберігаються в музеях та приватних колекціях України, Польщі, Болгарії, Росії, Чехії, Франції, США. Виставка чинна до 15 березня.

Фото: організатори

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