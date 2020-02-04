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Поліція оголосила в розшук львів’янина, якого підозрюють у криміналі

Наталя Дуляба

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Правоохоронці розшукують 36-річного Андрія Баса, якого обвинувачують у крадіжці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Працівники Франківського відділу поліції розшукують Баса Андрія Богдановича, 01.04.1983 р.н., який раніше проживав за адресою: м. Львів, вул. Симоненка, ¼, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Всім, кому що-небудь відомо про його місцеперебування, просять терміново повідомити правоохоронців за номерами: (032) 238-95-51 або 102.

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