Окупанти продовжують стріляти на Донбасі. Є постраждалі

Протягом минулої доби, 3 лютого, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Найактивнішим противник був у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Тут він стріляв по українських позиціях поблизу Павлополя, Опитного, Авдіївки і Пісків.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти відкривали вогонь біля Новотошківського, Оріхового і Новолуганського.

Ворог гатив по українських позиціях із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів 3 лютого один український захисник був поранений, ще один – отримав бойове ураження.

Із початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності на Донбасі не проявляли.

