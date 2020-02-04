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На Сихові патрульні врятували жінку від суїциду

Наталя Дуляба

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У неділю вночі, 2 лютого, двоє поліцейських на Сихові врятували 38-річну львів’янку, яка хотіла накласти на себе руки. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Патрульні отримали виклик на вул. О. Довженка, де, за словами заявника, місцева мешканка перебувала у збудженому стані і погрожувала, що заподіє собі лихо.

Разом із жінкою у квартирі перебували її рідні, однак вони не могли її заспокоїти, тому викликали також «швидку».

«Разом із медиками патрульні Дмитро Войтович та Ярослав Романишин піднялися до помешкання. Там їх зустріли друзі жінки і розповіли, що вона всіх вигнала та сказала, що переріже собі вени або вистрибне з третього поверху. Лейтенанти поліції зрозуміли, що спілкування через двері ефекту не матиме, а виламувати їх ризиковано, адже поведінка жінки непередбачувана. Патрульні викликали рятувальників, які підставили драбину до третього поверху і інспектор Ярослав Романишин без вагань піднявся до жінки», – йдеться у повідомленні.

Інспектор почав розмовляти з жінкою через вікно. Під час спілкування з’ясувалось, що вона нещодавно втратила свого чоловіка. Згодом львів’янка таки дозволила патрульному залізти в квартиру, тому вже незабаром він відчинив двері медикам.

38-річну жінку доправили в лікарню.

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