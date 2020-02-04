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На Пустомитівщині «Фольксваген» зіткнувся з «Ладою» та з’їхав у кювет

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 4 лютого, об 11:15 год. у селі Малековичі, що у Пустомитівському районі, зіткнулись автомобілі «ВАЗ 2104» та «Фольксваген Джетта», який після цього з’їхав у кювет. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Водія «ВАЗ», 64-річного мешканця Пустомитівського району, із тілесними ушкодженнями доставили у лікарню. Водій «Фольксвагена», 31-річний львів’янин, не постраждав.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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