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На кордоні з Польщею затримали контрабанду колекційного вина

Вероніка Рой

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У пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» митники в автомобілі 47-річного мешканця Львівщини виявили контрабанду колекційного вина загальною вартістю близько 300 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

 

Під час декларування товару чоловік не вказав такої кількості пляшок.

«Шанувальником дорогих вин виявився 47-річний громадянин України, мешканець Львівщини.  8 пляшок вина, а також дороге віскі він намагався ввезти через пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне»… Працівники митниці оглянули авто і в багажному відділенні виявили, на перший погляд,  звичайні пляшки з вином «ROMANEE – ST – VIVANT MAREY-MONGE 1997», «ROMANEE – ST – VIVANT MAREY-MONGE 1994», «Chateau Mouton Rothschild 2016», а також  алкогольний напій з маркуванням «MACALLAN THE ARCHIVAL SERIES FOLIO 5, S WM 520».  Проте їх вартість, згідно з даними інтернет-магазинів, коливається близько тисячі євро за пляшку», – розповідають митники.

Громадянин порушив встановлений порядок переміщення товарів через кордон, зокрема не заявив  за встановленою формою точних вiдомостей про товари. Митниками було складено протокол про порушення митних правил, а товар вилучили. Його точну  вартість буде встановлено додатково.

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