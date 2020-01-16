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Міністерка Бабак іде у відставку

Андрій Котенський

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Міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак написала заяву про звільнення – документ вже знаходиться у Кабінеті міністрів, повідомляє УП.

 

Джерело видання у Кабміні пояснює звільнення тим, що міністерка «не справлялася, не делегувала повноваження».

У п’ятницю, 17 січня, про це оголосять на профільному комітеті.

Посаду міністра розвитку громад і територій пророкують голові Івано-Франківської облдержадміністрації Денису Шмигалю.

Як відомо, Денис Шмигаль – львів’янин. У січні 2018 року став директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК “Західенерго”). До цього обіймав посаду голови департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської ОДА, був заступником начальника ГУ Міндоходів у Львівській області.

2 серпня президент Володимир Зеленський представив Шмигаля як нового голову Івано-Франківської ОДА.

Фото% УП

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