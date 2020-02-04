Львів’яни поважного віку зіграли в «Що? Де? Коли?»

Сьогодні, 4 лютого, підопічні Львівського міського територіального центру взяли участь у грі-вікторині «Що? Де? Коли?». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Метою цієї гри було розвинути у літніх людей навички та вміння самостійного й групового пошуку відповідей на запитання, стимулювати творчу активність, кмітливість, упевненість у своїх знаннях, прагнення до перемоги. У грі перемогла дружба», – повідомили організатори.

Подія відбулась у Центрі денного дозвілля, що на вул. Кирилівська, 3а .

До слова, працівники територіального центру у центрах денного дозвілля щоденно проводять різнопланові заходи, щоб якомога більше урізноманітнити дозвілля для людей поважного віку. У заходах беруть участь, в середньому, 10−15 осіб.

Зазначимо, сьогодні у Львові функціонує 9 центрів денного дозвілля, з них 6 – при храмах міста. Зокрема: при Храмі Христового Воскресіння (вул. Городоцька, 319а); при Храмі св. Климента Папи (вул. Чупринки, 70); при Храмі Всіх Святих Українського Народу (вул. Петлюри, 32); при Храмі Різдва Пресвятої Богородиці (просп. Червоної Калини, 70); при Храмі Покрови Пресвятої Богородиці (вул. Личаківська, 175); при храмі Пресвятої Богородиці Володарки України (вул. Новознесенська, 34). А також — при відділенні соціальної адаптації (вул. Кирилівська, 3а); при Галицькому відділенні соціальної допомоги вдома (вул. Франка, 41); при Центральній міській дитячій бібліотеці (вул. Окуневського, 3).