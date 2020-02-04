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Львів’ян запрошують на комедійні замальовки «Наші без Раші»

Андрій Котенський

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У Львівському кіноцентрі відбудеться закрита прем’єра нового сезону комедійного інтернет-серіалу «Наші Без Раші». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

«Наші Без Раші» – скетчком, який розповідає про країну, в якій хотів би жити кожен Українець. Це країна, в якій НАШІ на питання: «Як справи ?» відповідають «Чудово», а не традиційне «Аби не Гірше». В НАШИХ містах щодня відкриваються інноваційні «стартапи», а не кіоски з цигарками. НАШІ першочергово дивляться на те, що відбувається в них вдома, а не в сусідів. І найголовніше – НАШІ впевнені, що в них все буде добре, адже НАШІ БЕЗ РАШІ», – йдеться у повідомленні.

Допрем’єрний показ 4-го сезону «Наші Без Раші» відбудеться 5 лютого у Львівському кіноцентрі (вул. Володимира Великого, 14а).

Водночас, 16 березня у театрі Марії Заньковецької усі охочі зможуть побачити наживо улюблених персонажів комедійних замальовок «Наші Без Раші».

На сцені для вас «оживуть» Власник Автосалону у Петра, поляки Влодик та Пшемик,  Ромко зі Львова, Богдан Хмельницький, Катерина та персонажі нового 4-го сезону «Наші Без Раші»: Марфа і Тіхон, Франческа та Степан, Антон і Арися.

Квитки на концерт можна придбати за посиланнями: Kontramarka або Gastroli

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