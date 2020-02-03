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Ватерполісти львівського «Динамо» перемогли в першому турі Карпатської ліги

Ольга Денисяка

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Ватерполісти львівського «Динамо» стали переможцями Alytus Cup – міжнародного турніру у Литві, який і став першим туром Інтернаціональної Карпатської ліги. Про це Львівському порталу повідомили в Управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

 

Як повідомляють у пресслужбі клубу, у заключному матчі туру, який і став для обох команд фінальним, чемпіони України святкували перемогу над литовською командою Zaibas – 11:5. В інших двох матчах наша команда перемогла мінський РЦОП – 10:7 та збірну Харківської області – 15:8.

Нагадаємо, у минулому сезоні «Інтернаціональної Карпатської ліги» перше місце виборола команда РЦОП (Мінськ), срібні нагороди здобули львівські динамівці, а бронзовими призерами стали литовські ватерполісти.

Фото: ВК «Динамо» Львів

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