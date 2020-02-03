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В Україні пропонують створити приватні військові компанії

Наталя Дуляба

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Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України генерал-майор Сергій Кривонос запропонував створити в країні приватні військові компанії (ПВК). Про це він повідомив в інтерв’ю виданню «Факти», передає Львівський портал.

 

«У нас десятки тисяч людей повернулися з фронту, але в мирному житті виявилися нікому не потрібні. Хоча не ті, хто захищав це суспільство, повинні підлаштовуватися під нього, а суспільство має надати їм підтримку», – відзначив Сергій Кривонос.

За його словами, зараз на слуху є «токсична» російська ПВК «Вагнер». Втім на думку Кривоноса, у світі існує чимало успішних приватних військових компаній.

«Приватна військова компанія – це громовідвід, який дозволить допомогти фронтовикам, що не зуміли себе реалізувати, продовжити займатися тим, що вони вміють робити якісно, ​​отримувати за це гроші і визнання держави», – пояснив Сергій Кривонос.

Такі військові компанії в Україні, на його думку, могли б забезпечувати безпеку різних об’єктів і структур.

«У Сполучених Штатах приватні військові компанії створюють для того, щоб сотні тисяч демобілізованих військових не доставляли проблеми державі. А у нас атовців не беруть на роботу, тому що вони токсичні та непередбачувані (ЗМІ дуже підігрівають цю тему). Створення ПВК дозволить вирішити цю проблему», – переконаний Сергій Кривонос.

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