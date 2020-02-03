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В обмінниках Львова дорожчає долар та євро

Андрій Котенський

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Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара. Станом на 3 лютого американська валюта подорожчала на 11 копійок і встановлена на позначці 25,02 грн за долар. Водночас офіційний курс гривні до євро знизився на 18 копійок і встановлений на рівні 27.65 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

 

У обмінниках Львова долар та євро також зросли в ціні. Так, за американський долар зараз дають в середньому 24.85 грн (+10 коп.), а купують по 25.15 грн (+10 коп.). Натомість за євро в середньому дають по 27.40 (+15 коп), а продають по 27.80 грн (+20 коп.).

Злотий по 6.35 – 6.45 грн відповідно.

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