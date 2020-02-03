Укрзалізниця вводить послугу доставки валіз на вокзалах

Від сьогодні, 3 лютого, Укрзалізниця запровадила нову послугу з кур’єрського доставлення ручної поклажі з вокзалу до вокзалу або адресної – від дверей до дверей. Послугу в пілотному режимі надаватимуть у трьох поїздах. Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці, передає Львівський портал.

«Замовлення адресної доставки передбачає, що кур’єр сам забере поклажу та доставить за кінцевою адресою. Вартість послуги становитиме 200 грн, якщо доставка здійснюватиметься від вокзалу до вокзалу, та 350 грн, якщо від дверей до дверей», – йдеться у повідомленні.

До перевезення приймають ручну поклажу пасажира вагою до 36 кг включно.

У компанії мають опрацювати механізм надання послуги на вокзалах Київ-Пасажирський, Дніпро, Львів, Харків-Пасажирський та в поїздах №79/80 Дніпро-Київ-Дніпро, №92/91 Львів-Київ-Львів, №63/64 Харків-Київ-Харків.

Фото: Укрзалізниця