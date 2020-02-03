У неділю, 2 лютого, товариство «Турківщина» у Львові відзначило своє повноліття. Рівно 18 років тому вихідці із Турківського району, яких доля закинула до Львова, згуртувались в одну організацію. Про це повідомляє Львівський портал.

Святкування річниці товариства розпочалося з літургії у храмі Успіння Пресвятої Богродиці. Згодом уродженців Турківщини привітав голова організації – доцент юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка, заслужений юрист України Йосип Богдан.

«Нині серед учасників товариства – знамениті на всю Україну посадовці, керівники обласних підприємств, установ, організацій, економісти, науковці, медики, бізнесмени. І ось уже 18 літ ця нині потужна у місті Лева громадська організація впевнено реалізує свою основну мету, надаючи різноманітну допомогу землякам, сприяючи відтворенню культурних та етнічних традицій Турківщини, її соціально-економічному розвитку, бере активну участь у підготовці та проведенні Всесвітніх Бойківських фестин та інших заходів», – зазначив Йосип Богдан.

Члени товариства «Турківщина» своєю чергою привітали Йосипа Богдана з уродинами, які він відсвяткував напередодні.

Як відомо, товариство «Турківщина» створили у Львові 2 лютого 2002 року. Зараз його членами є близько 500 людей, які є родом із Турківщини, втім живуть і працюють у Львові. Організація займається захистом інтересів мешканців Турківського району, збереженням культурно-мистецьких традицій краю та приверненням уваги до його проблем. Членство в товаристві є добровільним.

Члени товариства «Турківщина», 2020 рік