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Tayanna у Львівській опері дасть великий сольний концерт

Данило Капраль

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Співачка Tayanna виступить з великим сольним концертом у Львівській національній опері. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Співачка презентує публіці нову концертну програму «Фантастична жінка», виконуватиме улюблені пісні з альбомів «TAYANNA. Портрети», «Тримай мене», а також сингли та кавер-версії відомих хітів.

Tayanna готує чимало сюрпризів! Спеціальними гостями концерту стануть відомі виконавці.

Концерт відбудеться 17 березня о 20:00.

Квитки можна придбати на Cshow.biz/tayanna

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