Tayanna у Львівській опері дасть великий сольний концерт

Співачка Tayanna виступить з великим сольним концертом у Львівській національній опері. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.
Співачка презентує публіці нову концертну програму «Фантастична жінка», виконуватиме улюблені пісні з альбомів «TAYANNA. Портрети», «Тримай мене», а також сингли та кавер-версії відомих хітів.
Tayanna готує чимало сюрпризів! Спеціальними гостями концерту стануть відомі виконавці.
Концерт відбудеться 17 березня о 20:00.
Квитки можна придбати на Cshow.biz/tayanna
Данило Капраль