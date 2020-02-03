НАБУ приходило в «Укрзалізницю» з обшуком у справі про закупівлю вугілля

29 січня детективи Національного антикорупційного бюро проводили обшуки в філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» в рамках справи про закупівлю вугілля. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на співрозмовника в правоохоронних органах.

НАБУ розслідує заволодіння службовими особами «Пасажирської компанії» та низки інших компаній 28 мільйонів гривень Укрзалізниці під час закупівлі кам’яного вугілля у 2018-2019 роках. Окрім обшуку в «Пасажирській компанії», НАБУ провело обшуки за цим же вугільним епізодом у департаменті економічної та інформаційної безпеки.

«Детективи розслідують ймовірну причетність до заволодіння 28 млн двох співробітників департаменту економічної та інформаційної безпеки УЗ, які, будучи членами тендерного комітету, вживали заходів для виключення учасників торгів з метою перемоги у них наперед визначеної компанії», – повідомляє видання.

Зазначається, що договори про закупівлю вугілля за завищеною ціною підписували заступники директора філії «Пасажирська компанія».

Нагадаємо, нещодавно Кабінет Міністрів погодив звільнення очільника «Укрзалізниці» Євгена Кравцова.