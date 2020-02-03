На Старосамбірщині перекинувся автомобіль: постраждали п’ятеро людей

Сьогодні, 3 лютого, близько 7:40 год. у селі Бачина, що у Старосамбірському районі, автомобіль «Фольксваген Кадді» злетів з дороги та перекинувся. Внаслідок ДТП постраждав водій та четверо пасажирів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Фольксваген Кадді», 28-річний мешканець Старосамбірського району, не впорався з керуванням з’їхав з дороги, де транспортний засіб перекинувся.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій та пасажири автомобіля – троє мешканців Старосамбірського району віком 20-57 років та 19-річна жителька Івано-Франківщини.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.