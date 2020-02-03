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На Перемишлянщині 19-річний водій насмерть збив жінку похилого віку

Ольга Денисяка

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Вчора, 2 лютого, у Перемишлянському районі 20-річний водій насмерть збив 80-річну місцеву мешканку. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

ДТП трапилась близько 13:00 год. у селі Добряничі, що у Перемишлянському районі. 19-річний водій автомобіля «Рено Кенго» здійснюючи рух заднім ходом збив 80-річну місцеву мешканку.

Жінку доставили в реанімаційне відділення Перемишлянської ЦРЛ з діагнозом: «Політравма, ЗЧМТ важкого ступеня, забій головного мозку, забій грудної клітки, перелом шийки стегнової кістки з ліва та з права, множинні садна обличчя». Близько 16:30 год. від отриманих травм потерпіла померла в Перемишлянській ЦРЛ.

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