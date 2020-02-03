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На Львівщині врятували лижницю з Миколаєва

Ольга Денисяка

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Вчора, 2 лютого, на лижній трасі гори Тростян травмувалась 34-річна лижниця з міста Миколаїв. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Львівщини.

 

Під час катання 34-річна жителька міста Миколаїв Миколаївської області травмувала ліву ногу. Рятувальники надали потерпілій домедичну допомогу та спустили до підніжжя гори, де передали медикам для надання подальшої допомоги.

Головне управління ДСНС у Львівській області нагадує, про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

  • дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру щоб уникнути зіткнення;
  • не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;
  • одягайте захисне спорядження;
  • не з’їжджайте з трас.

Надзвичайники наголошують, що в місцях масового катання з гір невмілий і головне недисциплінований лижник – серйозна небезпека для оточуючих.

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