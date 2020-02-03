Львівщина кримінальна: у 2019 році побільшало шахраїв та вбивств

У 2019 році на території Львівщини побільшало кримінальних правопорушень, відкритих за статтями щодо шахрайства, умисних вбивств і замахів на вбивство, а також щодо умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

Загалом протягом 2019 року на території Львівської області правоохоронці зафіксували 26 100 кримінальних правопорушень. Ця цифра є на 1,2% більшою, ніж у 2018-му.

Майже 60% зі всіх злочинів, вчинених в області у 2019 році, – це злочини проти власності (15 360 злочинів), проти життя та здоров’я особи – 11,6%.

Водночас торік на Львівщині побільшало шахраїв – 1588 злочинів (проти 1278 у 2018-му), умисних вбивств і замахів на вбивство – 308 злочинів (проти 41 у 2018-му), умисних тяжких тілесних ушкоджень – 87 злочинів (проти 77 у 2018-му).

Також у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин правоохоронці зафіксували 877 злочинів, що на 25,1% більше відносно 2018 року.

(Натисніть на зображення для збільшення)

Натомість протягом 2019 року в області дещо поменшало крадіжок, грабежів, розбоїв і вимагань. Втім рівень злочинності щодо хуліганства та зґвалтувань минулого року був практично таким ж як у 2018-му.

Від злочинних дій у 2019 році на території Львівщини потерпіли 19 000 людей, що на 1,7% більше, ніж у 2018-му. Близько 6400 із них – жінки. Найбільше осіб постраждали саме від грабежів (12 400 осіб) та шахрайства (1400 осіб).

Внаслідок діянь злочинців в області загинули 392 людини, а це на 19,5% більше, ніж у 2018 році). Серед них 31 особа загинула у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, ще 40 осіб – у результаті умисних вбивств.

Загалом торік поліцейські на Львівщині виявлено 5881 особу, яка вчинила кримінальні правопорушення. Майже третина із них уже мала раніше судимість. Серед правопорушників 2,4% становили неповнолітні особи, 66,6% – молодь віком 18-39 років.