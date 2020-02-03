Львів’янину, який напідпитку зарізав свого сина, «світить» до 15 років за ґратами

Правоохоронці скерували до суду справу стосовно 65-річного львів’янина, якого обвинувачують в умисному вбивстві власного сина. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що інцидент стався 27 червня минулого року у квартирі, яка розташована у Шевченківському районі Львова.

Чоловіки проживали на одній території і між ними часто виникали конфлікти. Того вечора 65-річний підозрюваний та його 33-річний син вкотре затіяли суперечку, яка переросла у конфлікт із фатальними наслідками.

«Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння зловмисник вдарив потерпілого ножем в ліву частину грудної клітки, чим спричинив проникаючу колото-різану рану, яка призвела до смерті», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт правоохоронці вже передали до суду. За вчинене обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі.