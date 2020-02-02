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У Львівській філармонії відбудеться «JaZZ & LoVE & FiRE»

Андрій Котенський

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У Львівській національній філармонії відбудеться концерт «JaZZ & LoVE & FiRE» за участі Остапа Поповича (труба), Академічного симфонічного оркестру філармонії та диригента Володимира Сивохіпа. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

У їх виконанні прозвучать відомі композиції латиноамериканського композитора Артуро Маркеса, а також всесвітньовідомого митця, що писав музику для Бродвею – Джорджа Гершвіна.

Ця музика запалює з перших нот! Її ритми, які змушують серця битися частіше й танцювати. Палкі латиноамериканські інтонації і ритми “Кубинської увертюри” Дж. Гершвіна, американського композитора, що народився в сім’ї емігрантів з Одеси, “Конґа нового вогню” (Conga del Fuego Nuevo) та Данзон №2 (Danzón No. 2) мексиканського композитора Артуро Маркеса, вже давно стали улюбленцями у всьому світі!

Концерт відбудеться 7 лютого о 19.00 у Львівській національній філармонії

Квитки можна придбати тут: philharmonia.jazz-love

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