Російські окупанти здійснили 15 обстрілів українських позицій. Є жертви

Впродовж суботи, 01 лютого, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Один український захисник загинув, а ще двоє отримали поранення. Про це Львівському порталу повідомили у песцентрі ООС.

Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив шість обстрілів по нашим позиціям, а ще дев’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще один отримав поранення. Також у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.